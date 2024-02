Partite Iva in calo: "Aiuti agli imprenditori con i nuovi bandi"

Calano le partite Iva classiche, come quelle di artigiani, commercianti e agricoltori: le flessioni sono generalizzate un po’ in tutta Italia e anche le province di Macerata, Ascoli e Fermo non sono esenti da questa situazione. Se paragonate ai livelli pre – pandemia, le flessioni sono marcate. "Nelle Marche – rileva Confartigianato – si registra una decrescita degli autonomi classici (artigiani, piccoli commercianti o agricoltori, cioè il 75% del totale dei lavoratori indipendenti) del 17,2% nel periodo 2014 - 2022. Le Marche sono prime in Italia, con le province di Macerata, Ascoli e Fermo, che si posizionano al di sotto della media regionale, tutte al -17,2%. Sono stati persi, cioè, 6.691 autonomi classici nell’Ascolano-Fermano e 5.734 nel Maceratese: territori tra le prime dieci province a sentire il peso maggiore. Nell’Ascolano - Fermano il calo degli artigiani è più marcato (-21,7%) rispetto al Maceratese (-19,9). Flessioni minori, ma pur sempre significative per i commercianti, Macerata con il -14,1% e Ascoli - Fermo con il -11,9%. "Nei nove anni di riferimento – afferma Enzo Mengoni, presidente territoriale Confartigianato (nella foto) – gli imprenditori sono stati in balìa di un’importante serie di avvenimenti burrascosi. Covid, guerra in Ucraina, inflazione. E con tassi d’interesse alle stelle, tali da scoraggiare gli investimenti. Il trend in calo delle partite Iva è il segno di questa economia precaria". Il 2024, però, a giudizio della Confartigianato, si è però aperto con diversi fondi di sostegno attivati per l’imprenditorialità, tanto che l’Associazione sta organizzando incontri sui territori per fare in modo che queste opportunità siano colte. "Siamo certi – conclude Mengoni – che anche in un periodo così complesso si possano trovare le forze per lanciarsi e rilanciarsi".