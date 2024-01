Pasqui all’ospedale: "Siete un’eccellenza"

Il vice presidente del Consiglio regionale delle Marche, Gianluca Pasqui, ha visitato l’ospedale di Camerino per portare a personale e pazienti gli auguri per il nuovo anno. Pasqui è stato accompagnato dal dottor Alessandro Paoloni. Durante la visita, ha voluto ringraziare sentitamente tutto il personale medico, infermieristico e amministrativo per il lavoro che quotidianamente viene svolto a servizio dei pazienti. "Ho avuto la conferma – ha detto Pasqui – di quanto questo presidio sia un’eccellenza fondamentale per un intero territorio".