Passato, presente e futuro della carta a Pioraco: la parola agli esperti

Domani alle 16, al Museo della carta di Pioraco, si terrà una conferenza per tirare le conclusioni del progetto "Pioraco Città della carta" e raccontare passato, presente e futuro della carta a mano. L’ingresso è gratuito, senza prenotazione. Il progetto sarà raccontato dal curatore Lorenzo Paciaroni, ripercorrendone le tappe che in sei mesi hanno portato in paese oltre un centinaio di appassionati. Il tema "La carta ieri" sarà affrontato da Raoul Paciaroni (direttore archivio storico comunale San Severino), che parlerà delle cartiere di Pioraco dal Medioevo a oggi e del segno del Drago (filigrana prolaquense). Della "carta oggi" parleranno Federico Salvatori (mastro cartaio di Zona Conce, Fabriano), inquadrando la carta come strumento di promozione culturale e turistica; sarà poi l’ing. Antonio Balsamo (Direttore cartiere del Gruppo Fedrigoni) a sottolineare il valore imprenditoriale della carta. Interverrà sul futuro della carta infine Danila Versini (Cartiera Manualis, Fabriano).