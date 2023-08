Passeggiata e conferenza nel nome di Beltrami

Una serie di iniziative sulla figura di Giacomo Costantino Beltrami si terrà da domani in occasione del bicentenario della scoperta, da parte dell’esploratore filottranese, delle sorgernti del Mississippi. Si parte con una conferenza, alle 17 nella biblioteca Mozzi Borgetti, su "Pellegrino in Europa e nel mondo", tenuta da Tullio Bugari e Silvano Staffolani, curatori del libro uscito per Seri editore che racconta il viaggio di Beltrami. La presentazione cade nello stesso giorno, il 28 agosto, in cui l’esplorazione scoprì le sorgenti settentrionali del Mississippi. Si prosegue dopodomani con una passeggiata urbana per le vie cittadine alla scoperta dei luoghi legati a Beltrami e ad altre affascinanti personalità che condivisero il suo percorso maceratese guidata da Daniela Perroni delle Guide per le Marche. L’evento sarà preceduto da un’introduzione e dalla visita alla mostra. La durata complessiva dell’evento è di 2 ore, con la partecipazione che prevede una quota di 10 euro. La passeggiata sarà replicata poi il 19 settembre. Martedì 5 settembre alle 17 appuntamento al museo della Carrozza dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni alla scoperta dell’esploratore, guidati dall’uomo dall’ombrello rosso. Inoltre, prosegue la mostra "Oltre i Confini. Giacomo Costantino Beltrami dalle Marche al Nuovo Mondo" alla Biblioteca Mozzi Borgetti.