Passeggiata nei luoghi dell’amore

Il Museo civico di Villa Colloredo Mels di Recanati non dimentica né la festa di San Valentino né l’impegno ambientale con l’adesione all’iniziativa nazionale "M’illumino di meno". Per domenica in programma c’è una speciale visita guidata dal titolo "Photo Walk dell’amore" alla scoperta della storia e dei luoghi più belli e nascosti della città della poesia, dal celebre Colle dell’Infinito alla cattedrale di San Flaviano. Nel tragitto si visiterà anche la Torre del Borgo con la possibilità di salire fino alla cima, a 36 metri di altezza: uno dei punti panoramici più belli delle Marche. Al termine della visita, i partecipanti potranno postare sui loro profili social (Facebook o Instagram) una foto ricordo della giornata; la fotografia che riceverà più like vincerà un aperitivo in Piazza Leopardi. Venerdì 16 febbraio, invece, al Museo, alle ore 17 si accenderanno le torce per una suggestiva visita guidata alle tante opere d’arte presenti. L’evento è legato a "M’illumino di meno", la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che Caterpillar e Rai Radio2 organizzano dal 2005. Il percorso proposto mira a "far luce" sui quattro capolavori del maestro rinascimentale Lorenzo Lotto: l’Annunciazione, il Polittico di San Domenico, la Trasfigurazione, il San Giacomo Maggiore. Il costo è di 8 euro (biglietto con visita guidata), gratis fino a 13 anni. Prenotazione obbligatoria: 0717570410 - recanati@sistemamuseo.it - www.infinitorecanati.it

Antonio Tubaldi