Patto tra Potenza Picena, Comune di Jashan e Elettromedia: firma promemoria d'intesa

Nei giorni scorsi, il municipio di Potenza Picena ha ospitato la delegazione cinese del Comune di Jashan per ufficializzare la firma di un promemoria d’intesa industriale e commerciale con l’azienda locale Elettromedia. Il sindaco Noemi Tartabini, con l’assessore Tommaso Ruffini e la consigliera comunale Catia Mei, ha ricevuto Zhang Xifeng sindaco di Jashan, Huang Bin direttore dell’ufficio sviluppo, Chen Weiqiang direttore dell’ufficio finanziario, Zhang Yun direttore del distretto di Yaozhuang, Hu Shengrong vicedirettore del Comitato di gestione di Jashan ed Eric Cheng amministratore delegato de Lavoce co Ltd. Per Elettromedia Piero Pantaleone e Maurizio Riccobelli.