Pepa: "Periferie abbandonate, tanti i problemi irrisolti"

E’ un quadro desolante di una periferia abbandonata a sé, quello che secondo Emanele Pepa, candidato del centrodestra, è venuto fuori dal suo primo giro d’incontri accompagnato da alcuni rappresentanti delle liste che lo sostengono ((Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi moderati Lega, UdC - Costituente Popolare, Per una Recanati migliore e In Comune). "Da Chiarino a Castelnuovo, da Bagnolo a Villa Musone – sottolinea Pepa in una nota - i residenti lamentano soprattutto il mancato dialogo con l’Amministrazione e hanno particolarmente apprezzato la ’modalità ascolto’ con il taccuino degli appunti in mano con cui io e l’intera coalizione che mi sostiene ci siamo presentati agli incontri". Un ascolto possibile anche online sia attraverso la piattaforma "Oltre l’Infinito: Voci e Visioni per Recanati" che iscrivendosi al canale WhatsApp. I problemi evidenziati dai residenti "sono sempre gli stessi - fa presente Pepa -: strade da terzo mondo, la mancata manutenzione e l’assenza di valorizzazione dei fiumi, l’insicurezza causata dall’assenza di videosorveglianza, la necessità a Chiarino e Bagnolo di maggiore decoro per il cimitero".