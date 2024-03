"Per la casa di riposo, c’è il massimo impegno"

"Sulla nuova casa di riposo a Porto Potenza c’è il massimo impegno. Il Partito Democratico non faccia demagogia". Anche il consigliere di maggioranza, Simone Pantanetti, interviene sulla polemica scoppiata pochi giorni fa per via delle dichiarazioni al vetriolo di suo padre Dino, presidente del comitato ’Casa di riposo per anziani’. Quest’ultimo aveva lamentato un certo immobilismo da parte della giunta e della Regione in merito alla proposta di realizzare una nuova struttura per pensionati, malgrado nei mesi scorsi aveva raccolto circa 1.500 firme, per poi incontrarsi con il sindaco Noemi Tartabini. "Il progetto della nuova casa di riposo è una priorità per l’Amministrazione comunale - afferma Simone Pantanetti - . L’attenzione sul tema è massima e l’impegno del comitato cittadino su questo fronte conferma la necessità di un progetto adeguato e duraturo. È chiaro che coloro che quotidianamente sono chiamati a fare i conti con le criticità legate alla gestione di un anziano in casa, chiedano riposte celeri. Ma un’opera di queste dimensioni necessita di risorse ingenti e di spazi adeguati". Per tale motivo, il consigliere Pantanetti ha qualcosa da ridire verso il Pd che aveva avanzato forti critiche alla giunta. "Si evitino strumentalizzazioni politiche: il Partito Democratico e il suo candidato sindaco (Mario Morgoni, ndr) non possono fare demagogia su un tema tanto importante quanto delicato – aggiunge ancora Pantanetti -. I cittadini meritano concretezza al di là di ogni campagna elettorale. Nelle precedenti amministrazioni si è lavorato per la messa in sicurezza e, laddove necessaria la ricostruzione, di tutti gli edifici scolastici della nostra città. Davanti a problematiche ingenti, si è sempre operato per trovare la giusta soluzione nel minor tempo possibile. Accadrà anche questa volta".

Giorgio Giannaccini