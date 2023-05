"Per Morgoni candidato sindaco oltre mille firme"

È arrivata a oltre mille firme la petizione che vuole proporre la candidatura a sindaco dell’ex deputato del Pd, Mario Morgoni (nella foto), in rappresentanza del centrosinistra, per le elezioni amministrative previste a Potenza Picena, nel 2024. A renderlo noto è Ilenia Principi, una dei giovani concittadini che hanno organizzato tale iniziativa. "A due mesi dall’annuncio della raccolta firme a sostegno di Mario Morgoni, vi comunichiamo di aver raggiunto il risultato delle mille adesioni – ha scritto ieri su un post Facebook –. Possiamo dirci soddisfatti del risultato, ma il nostro impegno non si esaurisce certamente qui. Con questa iniziativa abbiamo avuto modo di entrare in contatto, di parlare e confrontarci con tanti cittadini, constatando quanto le persone siano fortemente interessate a essere parte attiva del territorio in cui vivono". Quindi, la sua intenzione è di procedere con altri incontri aperti alla cittadinanza, sempre per continuare a raccogliere adesioni a favore della candidatura di Morgoni. "Questo ci incoraggia ad andare avanti – prosegue Principi –. Vi annunciamo che nel mese di giugno si terranno due assemblee pubbliche, in cui noi ragazzi presenteremo la nostra iniziativa, le ragioni che l’hanno ispirata, la nostra visione del territorio e come intendiamo essere, anche noi, protagonisti di questa realtà. Saranno due appuntamenti aperti a tutti, oltre le ideologie politiche, due occasioni per tutti noi di confrontarci e sentirci parte attiva del nostro Comune, non semplici spettatori. Le date a cui stiamo pensando sono: il 9 giugno alle 21.15 in piazza Stazione a Porto Potenza e il 23 giugno alle 21.15 nel Pincio di Potenza Picena".