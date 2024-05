Perde il controllo dell’auto e vola nel fosso. Conducente illeso

Primo maggio con incidente, a Cingoli. Lasciando, alla guida della propria auto, lo spazio in cui l’aveva parcheggiata nell’area del ristorante in attività nel Piazzale Carducci ("Piazza Padella") il conducente che uscendo avrebbe voluto curvare sulla sinistra, per motivi su cui i carabinieri stanno concludendo gli accertamenti, è andato improvvisamente dritto. Attraversata la strada che fortunatamente in quel momento non era percorsa da veicoli o persone, la macchina ha proseguito l’andatura infilando la cunetta in discesa e restandovi bloccata dopo alcuni metri. Illeso, l’uomo è riuscito a lasciare l’abitacolo, mentre sul posto arrivavano i soccorsi. Con un’ambulanza della Piros, l’autista pur incolume è stato condotto all’ospedale di Jesi per accertamenti.

g. c.