Perde l’equilibrio, soccorso biker

Un biker perugino è caduto malamente a terra, mentre scendeva lungo uno dei sentieri attrezzati a San Lorenzo di Treia. Intorno a mezzogiorno l’uomo, un 37enne, percorrendo in sella un percorso con salti e rampe per gli amanti della specialità downhill, ha perso l’equilibrio impattando violentemente con il suolo. Le persone che erano con lui hanno dato subito l’allarme e sul posto sono accorsi vigili del fuoco e operatori del Soccorso alpino speleologico, che hanno raggiunto il ferito, lo hanno stabilizzato e caricato sulla barella, per poi portarlo fino alla strada e affidarlo al personale sanitario del 118. Il ciclista ha riportato un brutto trauma cranico, ma ieri mattina il vento era troppo forte per poter usare l’eliambulanza in sicurezza, per questo il perugino è stato portato in barella all’ospedale di Macerata, dove è ricoverato per accertamenti.