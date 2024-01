"Periodico del Comune utilizzato per propaganda elettorale"

Per ’Montefano domani’, il gruppo consiliare di opposizione, il primo cittadino ha già iniziato la campagna elettorale, però "a spese delle casse comunali". Il riferimento è alla pubblicazione del numero di Natale del periodico d’informazione dove si legge solo "una sequela di lodi smodate per l’operato della giunta che sta arrivando a fine-mandato (oltre a ben 17 foto della sindaca!). Siamo arrivati a ridosso delle nuove elezioni amministrative – si legge in una nota del gruppo politico - ed è più che legittimo che chi si vuole candidare si preoccupi di preparare e diffondere materiale propagandistico. Ma è gravissimo che lo si faccia utilizzando i soldi dei contribuenti (importo di euro 1.683,60). È scorretto dal punto di vista politico, è pericoloso in quanto antidemocratico (l’assenza di un pur minimo spazio offerto alle forze politiche di opposizione ne è eloquente dimostrazione), ed è un palese atteggiamento prepotente e violento, tanto da somigliare molto da vicino a un vero e proprio abuso di potere. È scandaloso e inaccettabile! E la famosa trasparenza promessa nella scorsa campagna elettorale dalla lista di sinistra dove è andata a finire? Dove sono le risposte alle legittime richieste di chiarimenti sollecitate da Montefano Domani sui materiali utilizzati nei lavori di riparazione delle strade"?

Antonio Tubaldi