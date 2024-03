Pernici, direttore della biblioteca, accolto come socio della Deputazione di Storia Patria delle Marche

Un’eminente, autorevole e meritata benemerenza per il dottor Luca Pernici, direttore della civica biblioteca Ascariana e degli altri istituti culturali del comune di Cingoli: è stato nominato e accolto come socio della Deputazione di Storia Patria per le Marche. Pernici è stato scelto fra i cultori di storia, in particolare di quella relativa al territorio, per i suoi studi supportati da un costante impegno profuso nella ricerca, nella tutela e nell’interpretazione della storia di Cingoli. La Deputazione di Storia Patria per le Marche, fondata nel 1890, presente in tutte le regioni italiane, ha lo scopo di operare nel settore della ricerca storica: raccoglie e pubblica studi e indagini di capitale importanza per la storia marchigiana, organizza convegni e congressi finalizzati alla conservazione delle memorie storiche regionali. "Sono onorato per essere stato accolto nella Deputazione – ha dichiarato Pernici – ricevendo con soddisfazione, serietà e responsabilità un prestigioso e stimolante riconoscimento. Sono grato alla presidente, la professoressa Anna Falcioni, ai deputati e ai soci dell’istituzione. Per il sostegno e la stima che ricevo nello svolgimento del ruolo e dell’attività che eseguo, ci tengo anche a ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione comunale, come pure i tanti cingolani interessati alla salvaguardia e all’approfondimento della storia del ‘Balcone delle Marche’".

Gianfilippo Centanni