Pesce non etichettato, multato un ristorante

Pesce non etichettato, intervento della Capitaneria di porto in un ristorante di Civitanova dove sono stati sequestrati 29 chili di prodotto ittico e il titolare multato di 1.500 euro. I controlli hanno riguardato la filiera della pesca sul territorio regionale, anche sui pescherecci, sia in mare che allo sbarco. Il bilancio dell’operazione ha prodotto 10mila euro di multe e 235 chili di pesce sequestrato. Le ispezioni sono avvenute tra il 15 e il 20 maggio, a Civitanova il 19, e nel locale il personale dell’Ufficio circondariale marittimo ha riscontrato la presenza di prodotto privo dell’obbligatoria etichettatura che ne certifica la provenienza e traccia le fasi della produzione e distribuzione. I controlli sono stati condotti e coordinati dalla Direzione Marittima Marche-Comando Regionale della Guardia Costiera e sul territorio regionale sono state effettuate 36 ispezioni su pescherecci, pescherie, ristoranti, venditori ambulanti, Gdo e piattaforme logistiche. Sette le sanzioni amministrative contestate, per un valore totale di 10.500 euro, e 8 i sequestri di prodotto ittico di diversa tipologia e specie, per 235 chili. Tra le operazioni anche un sequestro di 136 kg fatto dal personale della Capitaneria nel porto di Ancona, per violazioni sulla tracciabilità del prodotto ittico in commercio, con multe per 4.500 euro.

l. c.