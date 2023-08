Peschereccio Predatore trasporterà reliquie di San Marone a Civitanova

Sarà il peschereccio Predatore della famiglia Gaetani (papà Sergio e il figlio Andrea) a trasportare il 16 agosto in mare le reliquie del patrono San Marone in occasione della tradizionale processione. Così è stato stabilito, rinunciando stavolta al sorteggio tra le barche. L’altro scafo cui ci si è affidati ultimamente per questa cerimonia, il Braveheart della famiglia Barboni, è fermo attualmente in un cantiere navale per alcuni lavori di manutenzione. Braveheart aveva ospitato la preziosa urna nel precedente triennio, comprese le edizioni del 2020 e 2021 che furono fortemente condizionate e ridimensionate dai protocolli anti-Covid. E’ dal 2019 che non toccava al Predatore.