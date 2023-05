"Pestata dal marito, adesso è al sicuro"

Il sovrintendente Alessio Altieri e il viceispettore Maria Paola Orizi della polizia locale, in servizio a Tolentino, hanno ricevuto l’encomio, assieme ai colleghi, il comandante commissario David Rocchetti, il vice ispettore Fabio Sciamanna e l’assistente Giorgio Aringoli: si sono distinti per l’attivazione delle procedure di ‘Codice rosso’. Il caso di maltrattamenti in famiglia a Tolentino risale a qualche mese fa: l’allarme è scattato quando a loro si è rivolta una donna, straniera, molto provata per la situazione che stava vivendo dentro casa, "e subito è stata attivata la procedura, con l’allontamento della donna dall’abitazione – spiegano Orizi e Altieri –. Il marito è stato poi denunciato per tentato omicidio, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Per fortuna, lei si è aperta con noi, anche sulle questioni più intime", che ha confidato in particolare al viceispettore Orizi.

"Da quando la ragazza ha messo piede in Comando, sono scattate le misure di protezione. Abbiamo cercato di farla sentire il più possibile al sicuro – proseguono Orizi e Altieri –. La questione da affrontare era molto delicata. Noi ci siamo commossi, abbiamo sentito un’emozione forte. La cosa più bella è stata aver visto che questa ragazza si è completamente fidata di noi e speriamo che abbia sentito poi che la sua fiducia era stata ben riposta. Ora è al sicuro. Ancora oggi, poi, ci sentiamo, parliamo molto, questa è una cosa molto bella. È qualcosa che di certo non dimenticheremo".