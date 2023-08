"Pezzanesi è un valore aggiunto per la Lega"

di Lucia Gentili

"Mi metto a disposizione. La storia con la Lega è tutta da scrivere ma i presupposti ci sono: condividiamo valori e obiettivi, su famiglia, scuola, sanità, occupazione e infrastrutture". L’ex sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi ufficializza l’ingresso nella Lega, come anticipato ieri da noi su queste colonne. Mercoledì c’è stato l’incontro a Roma con il vicesegretario federale Andrea Crippa, il responsabile enti locali Stefano Locatelli, il segretario della Lega Marche, onorevole Giorgia Latini, il segretario provinciale Luca Buldorini (nonché vicepresidente della Provincia) e il segretario Lega Tolentino Giovanni Gabrielli. "Il partito cresce nei sondaggi e la dimostrazione è sui territori", ha affermato Crippa. "Pezzanesi sarà un valore aggiunto per la Lega", ha aggiunto Locatelli. "L’acquisizione di civici – è intervenuta la Latini – è sempre un’ottima notizia perché testimonia la vicinanza ai cittadini. Un segnale positivo dalla nostra sezione di Macerata, che continua a crescere". "Piena collaborazione – ha ribadito Gabrielli –: sono certo che il lavoro assieme sarà produttivo". "Sono orgoglioso che Pezzanesi abbia aderito alla Lega – ha spiegato Buldorini –. È stato sindaco per dieci anni e ha dato prova di essere preparato e competente. Ora metterà al servizio del nostro movimento la sua esperienza e le sue capacità. Alla base di questa "unione" c’è un progetto provinciale: la Lega vuole dare risposte alle istanze dei cittadini attraverso una sanità territoriale, con servizi a domicilio, infrastrutture (la vallata del Potenza è stata lasciata indietro). Importante poi tutelare chi dà occupazione, artigiani e imprenditori, a differenza di quell’assistenzialismo nocivo che non mette al centro il lavoro come impegno. Pezzanesi sarà vicino alla segreteria provinciale, che l’ha fortemente voluto". Secondo indiscrezioni sempre più forti, anche l’attuale sindaco Mauro Sclavi avrebbe chiesto supporto alla Lega. "Una persona stimabile, per carità, ma come potrebbe entrare nel partito con una squadra così eterogenea, e comunque senza un’identità precisa nel centrodestra? Dobbiamo portare avanti un progetto credibile". "Vengo dal mondo civico – ha detto Pezzanesi –, da quando nel 2012 ho scelto di abbandonare Forza Italia a cui ero iscritto da dodici anni. Il passaggio ad una lista civica era nato per essere il candidato sindaco di tutti. E nei dieci anni da primo cittadino ho prestato attenzione ai più deboli e ascoltato tutti, sostenitori e non, lasciando in eredità all’attuale amministrazione 350 milioni di opere. In questa fase credo che la Lega sia un "contenitore" politico che guarda alla sostanza, al fare: può contare su di me. D’altronde nasce come movimento legato alle istanze del territorio e mi sento vicino a questo". Ha poi ringraziato anche il ministro Matteo Salvini. Infine sull’ingresso di Silvia Luconi in Fratelli d’Italia ha concluso: "Continuo a rispettarla e stimarla. Sulla sua decisione non metto bocca. Diciamo che abbiamo scelto "contenitori" politici diversi".