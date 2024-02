Piaggia della biblioteca: cambia la circolazione fino al 28 marzo

Per consentire i lavori di rifacimento della strada e la rigenerazione urbana nella zona della Piaggia della biblioteca e via Padre Matteo Ricci, il comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza che modifica temporaneamente la circolazione e che sarà in vigore da oggi al 28 marzo.Il provvedimento prevede in Piaggia della biblioteca il divieto di transito e l’istituzione e realizzazione di un percorso pedonale nel tratto interessato dai lavori. In via Padre Matteo Ricci, invece, è previsto il divieto di transito da piazza Vittorio Veneto alla Piaggia della biblioteca e il divieto di transito, eccetto residenti, carico e scarico, e veicoli di Polizia e di soccorso, senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in uscita verso via Santa Maria Porta e divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta nel tratto compreso da civico 1 al civico 5.