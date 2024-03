Piano per valorizzare l’area archeologica di "Helvia Ricina"

È iniziata la due giorni di attività legate al progetto "Archaeodigit", finanziato dal programma Interreg Vi-A Italy–Croatia 2021-2027 e che vede il Comune di Macerata capofila. Progetto che ha l’obiettivo di elaborare una metodologia innovativa su come preservare, interpretare e valorizzare i siti archeologici all’interno di un ecosistema culturale e turistico, rafforzando l’uso della tecnologia digitale e integrando il patrimonio materiale e immateriale, favorendo un più ampio accesso al patrimonio archeologico da parte dell’utenza. Il progetto della durata di 30 mesi è partito il primo febbraio e ha un finanziamento complessivo di due milioni e 400mila euro (di cui 488mila per Macerata) con cui si andrà a valorizzare l’area archeologica di Helvia Ricina attraverso nuovi strumenti Ict per l’accessibilità e la fruizione, valorizzazione turistica e messa in rete con gli altri siti archeologici presenti sul territorio. Centrale sarà poi la formazione degli operatori del settore pubblico e privato a cura delle due Università e le visite di studio come occasione di scambio e condivisione delle buone pratiche.