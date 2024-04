Piazza Vittorio Veneto trasformata in parcheggio. Spunta pure un camper

"Il popolo della libertà parcheggia dove gli va" ironizza un lettore, mandando le foto di piazza Vittorio Veneto. Davanti al duomo cittadino, la chiesa di San Giovanni, e davanti alla biblioteca comunale, dopo anni di lavori e cantieri che hanno interessato tutta l’area e gli edifici stessi, è stata realizzata un’area pedonale. Ma tutto quello spazio, libero, accessibile, e senza righe blu e parcometri, è un sogno che si avvera per automobilisti e persino camperisti, che lì ieri mattina, ma anche in altre occasioni, hanno trovato il posto per fermarsi. E così anche quello spazio appena riqualificato a spese pubbliche, pulito, destinato ai pedoni, si trasforma in parcheggio, complice anche il fatto che l’accesso non è sbarrato. Di tanto in tanto, la polizia locale va a controllare e, quando possibile, multa chi sosta in uno spazio interdetto alle auto. Ma spesso il cartello che segnala l’area pedonale risulta spostato, e il secondo varco non riporta alcuna indicazione, cosa che rende poco efficace il divieto di sosta. Il problema è stato già segnalato dalla polizia locale, per trovare una soluzione che tuteli la piazza. Tra l’altro, lì di fianco ora c’è un altro cantiere, che oltre a togliere spazi alla sosta crea anche qualche disagio per i mezzi in movimento e i materiali trasportati.