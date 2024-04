Picchia la moglie incinta: marito denunciato

Incinta di tre mesi, viene picchiata dal marito. Una donna è finita all’ospedale e dopo che sarà dimessa verrà affidata ad una struttura protetta, l’uomo che vive insieme a lei è stato, invece, denunciato dai carabinieri.

L’altra notte una donna, straniera, quarantenne, ha chiamato il numero delle emergenze. Ha riferito di essere stata picchiata dal marito e temendo per il piccolo che ha in grembo ha richiesto l’intervento del personale sanitario per essere controllata e per accertare che non ci siano state conseguenze per il bimbo che aspetta. La donna è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal comandante Angelo Chiantese, che hanno sentito la testimonianza della donna. La quarantenne avrebbe riferito che quello dell’altra notte non era un episodio isolato, ma che i maltrattamenti subiti per mano del marito, tra le mura domestiche, sarebbero già capitati.

Così, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato denunciato per i reati di maltrattamenti e lesioni. La donna si trova ricoverata all’ospedale di Civitanova. Dopo che verrà dimessa, come detto, sarà presa in carico da una struttura protetta.

Chiara Marinelli