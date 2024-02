Piccioni: "Morosità sotto controllo"

"La morosità è sotto controllo, per il momento non ci sono problemi particolari con i beni di proprietà comunale concessi in affitto", assicura l’assessore al bilancio Oriana Piccioni. "Non ci sono modifiche imminenti, al di là di quello che è in previsione nella delibera per la variazione di bilancio. La delibera però è ancora in fase di preparazione, e per adesso non è opportuno anticipare nulla. Sarà discussa il 4 marzo, e a quel punto sarà stato tutto definito, mentre ora molti argomenti sono in via di definizione. Per quanto riguarda le locazioni comunque non ci sono problemi particolari".