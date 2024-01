Piccoli comuni, via libera al terzo mandato

Via libera al terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 15mila abitanti. È quanto prevede la bozza del decreto legge in materia di elezioni atteso per la giornata di oggi in Consiglio dei ministri. Si voterà, per il rinnovo delle amministrazioni comunali, dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Gli stessi orari si applicheranno anche alle elezioni per il Parlamento europeo e per le regioni. Gli scrutini inizieranno invece lunedì 10. "Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15mila abitanti - si legge nella bozza - il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5mila abitanti". Ciò significa che per i comuni più piccoli è prevista l’eliminazione di ogni vincolo di mandato. Nella provincia di Macerata sono 37 i comuni chiamati a rinnovare la propria amministrazione. Solo due, tra questi, superano i 15mila abitanti e sono Potenza Picena e Recanati. Per loro potrebbe prospettarsi un ballottaggio.

I restanti, tutti sotto ai 15mila abitanti, sono Appignano, Apiro, Belforte, Caldarola, Camporotondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Fiastra, Fiuminata, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle, Treia, Urbisaglia e Visso.

E, più nello specifico il doppio mandato scadrebbe per i sindaci Franco Capponi (Treia), Leonardo Catena (Montecassiano), Rolando Pecora (Montelupone), Andrea Gentili (Monte San Giusto) e Reano Malaisi (Montecosaro) che, senza questo nuovo decreto legge, non potranno giocare di nuovo la partita. Diversamente, qualcuno di loro adesso potrebbe considerare l’idea di candidarsi per il terzo mandato, come Franco Capponi che, sentito dal Carlino alcuni giorni fa, aveva precisato che qualora si fosse prospettata questa possibilità, avrebbe "valutato la candidatura insieme alla squadra di maggioranza" lasciando quindi intendere di essere a disposizione e auspicando una rapida decisione da parte del Governo per "non lasciare a lungo nel dubbio le comunità".