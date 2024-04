"Pini da abbattere all’Helvia Recina, scelta incredibile"

"Apprendiamo con profonda apprensione le parole di Fabrizio Giorgi relative all’abbattimento dei pini all’Helvia Recina per costruire, al loro posto, degli spogliatoi. Infatti, non è bastata, a quanto pare, la riforma costituzionale che ha aggiunto la tutela ambientale nel testo della Costituzione o la chiara strada presa dall’Unione Europea tramite il Next Genaration UE che ha dato linee guida ben precise al PNRR rispetto agli investimenti ambientali". Così Sinistra Italiana Macerata, secondo la quale "appare incredibile come, dopo tutte le proposte di Giorgi e del consigliere comunale Alberto Cicarè, Parcaroli e la sua giunta facciano orecchie da mercante e, non solo, permettono la perdita di un valore estetico, ma anche di un valore ambientale. Non basta dire di tagliare oggi per piantare altrove domani. Il cambiamento climatico è oggi. Non aspetta gli spogliatoi dell’Helvia Recina. Questo non deve affatto stupire. Questa amministrazione ha, da sempre, messo la sostenibilità e le tematiche ambientali all’ultimo posto dando sempre più spazio allo spostamento automobilistico invece di preferire quello di minore impatto ambientale come quello tramite gli autobus. Sempre meno verde – conclude Sinistra Italiana –, sempre meno tutela ambientale, sempre più menefreghismo".