Pino D’Angiò: "Semplice e spontaneo, così sono l’idolo dei giovani"

di Nicholas Masetti

"Quando una ragazza mi ha detto vorrei che fosse mio nonno mi sono emozionato". Pino D’Angiò, 70 anni, è tornato a divertirsi in giro per il mondo dopo anni di serranda abbassata. Si era distanziato dalla scena musicale, tra problemi fisici (sei interventi alle corde vocali e un cancro al polmone) e suoni ormai cambiati. Poi il dj romagnolo Tommiboy lo ha inseguito, lo ha convinto e lo ha fatto tornare a calcare i palchi. E i giovani, di conseguenza, le piste. "La verità di questo nuovo successo non la so, ma dico che il successo è qualcosa che succede". Così oggi sarà a Civitanova, al Dune, in compagnia di Disco Stupenda. Poi, tra una settimana, via a Parigi, "la terza volta quest’anno". Un fenomeno o una riscoperta? "Io sono stato seduto in tutta questa storia, ora ho tantissimi giovani della fascia tra i 20 e i 30 anni che mi seguono, penso per passaparola e perché queste generazioni negli ultimi periodi hanno avuto pessima musica" racconta seduto in un bar in città, mentre sorseggia una Coca-Cola. Maglione bianco a collo alto, giubbetto blu, jeans. "Semplicità". Lo ripete più volte. A ruota ecco la "spontaneità". La canzone ‘Ma quale idea’ continua a far ballare chiunque dopo 42 anni dall’uscita. Decine di dischi sulle spalle, uno pronto all’uscita (il 23 giugno, ndr). Spesso lontano dalle etichette e dai produttori discografici. "Non sono capace di stare fermo, penso che sia sprecare il tempo - prosegue D’Angiò, pseudonimo di Giuseppe Chierchia-. Sono pagato per fare quello che avrei fatto gratis. Mi sono sempre divertito". Tutti lo vogliono verrebbe da dire, ma lui ci scherza su: "Dico che in realtà molti mi cercano, altrimenti sarebbe stata un’apoteosi". E pensare che quando nel 1978, a 25 anni, fece il suo primo 45 giri da studente universitario di medicina, "andò malissimo, ma da lì sono passato a un lp". La sua canzone ‘Okay Okay’ è finita recentemente su Amazon in una campagna del Black Friday, su TikTok spopolano i suo video. Lui davanti, dietro un popolo di giovani: "Si diceva avanti e dopo Cristo, io dico pre e post web". Ma attenzione a chiamarlo cantante, "è una definizione che odio". Un segno tangibile di quanto la sua immagine sia popolare tra ragazze e ragazzi. La moglie Maria Teresa negli ultimi anni lo accompagna a tutti i live. ‘Questo amore è un motore’ verrebbe da dire: "Ho fatto, imparato e vissuto cose inimmaginabili".