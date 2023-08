Pittura, mostra di Garbuglia

Tre giorni per ammirare la personale di pittura di Riccardo Garbuglia alla sala ex Trea (piazzetta Cassera, a fianco piazza della Repubblica) a Treia. In mostra le opere dalle collezioni Op. 5 Rebeginning e Op. 17 Le foglie morte; la mostra sarà aperta venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 20. Garbuglia, architetto e pittore, vive e lavora a Corridonia. La pittura è da lui vissuta come "esercizio di libertà" che fa da contraltare alle varie complicazioni dell’attività professionale. Tra le diverse iniziative che lo hanno visto attivo nel territorio ad esempio c’è la mostra "L’infinito" nell’ambito delle celebrazioni per i duecento anni dalla scrittura del capolavoro leopardiano; l’esposizione si è tenuta nell’aprile 2019 nel palazzo municipale di Recanati. Garbuglia ha diviso la poesia in quattordici frasi, ognuna delle quali è diventata il titolo di un suo lavoro. Oppure è stato autore della mostra di Corridonia del febbraio 2020: un omaggio alle vittime delle foibe, collezione presentata anche questa nella sede municipale, organizzata dal Comune insieme ad altre iniziative per il Giorno del Ricordo. Da venerdì a domenica Garbuglia sarà ospite a Treia dell’amministrazione comunale nell’ambito degli annuali festeggiamenti in ricordo di Dolores Prato. E presenterà una selezione di opere appartenenti alle due ultime collezioni recentemente portate a termine.