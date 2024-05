Più defibrillatori in città, ecco dove

Il Comune di Tolentino partecipa al progetto "Sos Cuori", un’iniziativa sociale targata Solution Società Cooperativa Sociale con lo scopo di rendere il territorio "cardioprotetto". Avrà durata di sei anni e prevede l’istallazione di totem dotati di defibrillatori di ultima generazione e multilingue in aree strategiche della città, con un’adeguata manutenzione fatta grazie al programma di assistenza e manutenzione Dae (defibrillatori automatici esterni). La partecipazione non prevede costi aggiuntivi per l’ente, in quanto il progetto viene finanziato da imprenditori e/o professionisti locali. La giunta Sclavi ha individuato dove installare i totem: piazzale Europa, piazza Nicola Vaccaj, piazza Don Bosco, viale Cesare Battisti, corso Garibaldi, piazza Silverj, via Oberdan, piazza Togliatti, via Del Carmelo, zona cimitero, largo Trapassi e Bartolotta, piazza Peramezza e Parco Isola d’Istria.