Più di un milione per il palasport

Il Comune di Tolentino ha ottenuto contributi a fondo perduto per 800 mila euro che, uniti ad altri stanziamenti comunali, consentiranno un investimento di oltre un milione di euro per ammodernare il palasport "Giulio Chierici" e la tensostruttura del "Ciommei" in zona Sticchi. Soddisfazione per questo doppio progetto è stata espressa dal sindaco Mauro Sclavi e dal vicesindaco e assessore allo Sport, Alessia Pupo, in particolare perché il canale di finanziamento arriva dal bando "Sport e periferie 2023" del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui il Comune di Tolentino ha risposto con successo ottenendo l’importo massimo concedibile di 700 mila euro.

"Un risultato importante – ha detto Alessia Pupo – che premia il lavoro di squadra e per il quale ringrazio gli uffici preposti. Il palasport è una struttura essenziale per il nostro territorio, sede di tante manifestazioni ed eventi non solo sportivi. I lavori serviranno ad ammodernare la struttura e gli impianti, puntando sull’efficientamento energetico. Verranno anche sostituiti gli infissi e sarà installato un impianto fotovoltaico".

Poi, grazie al bando della Regione Misura 3/2000, sono stati intercettati 100 mila euro per la tensostruttura del "Ciommei": serviranno alla sostituzione del telo ormai vetusto, del generatore di calore, delle porte e dell’illuminazione. "Sono interventi attesi da anni – ha rimarcato il vicesindaco Pupo – e testimoniano l’attenzione che riserviamo a questo settore, puntando pure sul risparmio in termini di consumi e costi a beneficio di una gestione sostenibile". Il prossimo obiettivo dell’Amministrazione è quello di sistemare la palestra dello stadio, inagibile dal 2016 a causa del sisma, "ricercando ulteriori risorse anche per nuovi impianti sportivi".

m. g.