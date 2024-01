"Più dialogo con la polizia locale per la sicurezza. Ok le telecamere"

di Gaia Gennaretti

Gli assessori Roberto Pupilli e Edoardo Bisbocci fanno il punto del lavoro svolto dopo un altro anno al servizio di Castelraimondo. Sicurezza, viabilità, associazionismo sono alcune delle tematiche sviscerate dai due membri della Giunta. Diversi i temi affrontati nel salutare il nuovo anno. "Per la sicurezza – spiega il vicesindaco Pupilli – abbiamo implementato la collaborazione fra Polizia Locale e le altre forze dell’ordine; possiamo usufruire ora anche di telecamere di ultima generazione che hanno permesso di identificare gli autori di diversi reati. Quest’anno sono previste nuove istallazioni di videosorveglianza". Sono stati inseriti nuovi componenti al "Controllo del vicinato" per aumentare le segnalazioni di soggetti ritenuti sospetti. Novità assoluta è stata l’istituzione di una nuova associazione di volontariato associata ai carabinieri in congedo. Bisbocci poi ripercorre anche i periodi difficili che l’amministrazione comunale ha affrontato, in primis la crisi economica degli ultimi tempi. E spiega.

"Tutti questi avvenimenti, incidono fortemente anche su una piccola comunità come la nostra. Tutti vorremmo fare di più e ci impegniamo per questo, ecco perché intendo chiedere scusa laddove non siamo riusciti a soddisfare qualche esigenza o aspettativa, e a tutti quelli a cui non ho potuto dare una risposta ai loro problemi e alle vicissitudini – prosegue Bisbocci –. Il lavoro svolto insieme ai colleghi amministratori, i progetti portati avanti con il supporto fondamentale degli uffici comunali, inizieranno a dare i loro frutti nei prossimi tempi".

Tra le competenze di Bisbocci ci sono l’ambiente e lo sport e infatti l’assessore ringrazia le associazioni sportive e quelle di volontariato della città, "ricche di volontari che dedicano il loro tempo libero agli altri sacrificando le proprie famiglie. Un’altra menzione speciale voglio farla agli abitanti delle frazioni, non sempre è facile riuscire a garantire lo stesso livello di servizi a tutti, ma sarà mia premura cercare di colmare il gap, rimanendo sempre a disposizione per qualsiasi necessità essi abbiano". Ora il 2024 per fare altri passi avanti sulle materie specifiche di competenza degli assessori.