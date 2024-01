Più differenziata sul lungomare e dentro il porto

Aumentare la raccolta differenziata all’interno del porto e sui due lungomare nord e sud di Civitanova. Questo in sintesi l’obiettivo della riunione operativa che si è tenuta ieri mattina nella sala giunta del Comune. Erano presenti l’assessore all’ambiente e al decoro Giuseppe Cognigni, il Cosmari, la Capitaneria di porto e la polizia locale.

"Una riunione molto utile – ha dichiarato l’assessore Cognigni – per gettare le basi di una strategia che ci consentirà non solo di migliorare il decoro e la pulizia della città,

ma anche di aumentare la raccolta differenziata al porto e sul lungomare sud, nord e centro. Una percentuale, che per vari motivi, non ci soddisfa e che tutti insieme vogliamo portare ad un livello più alto".

Cognigni, dunque, ha voluto "mettere insieme un gruppo di lavoro che, ognuno per le sue competenze, opererà per raggiungere il massimo risultato: la polizia locale e la Capitaneria per i controlli, mentre il Cosmari dovrà informaci sullo stato degli abbandoni".

L’assessore ricorda, come ad oggi, sono "ancora troppi i rifuti abbandonati durante il sabato sera in giro per la città e segnalati dai tre dipendenti Cosmari operativi la domenica mattina dalle 6 alle 11, così come i casi di oli abbandonati al porto".

Il gruppo operativo si riunirà ancora nei prossimi giorni per definire la strategia da adottare e nel frattempo "andrò anche in Regione per cercare di intercettare eventuali fondi necessari al raggiungimento del nostro obiettivo", conclude l’assessore.