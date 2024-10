"Più difficile la copertura dei costi. Così i bilanci sono sotto pressione"

"Purtroppo il taglio al Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) per il 2024 ha colpito duramente tutto il sistema universitario nazionale, inclusi gli atenei marchigiani: una notizia, questa, che non ci ha colto di sorpresa in quanto era già nell’aria e conferma le difficoltà che già si percepivano nei mesi scorsi". A parlare è il rettore dell’Università di Camerino Graziano Leoni, alla luce della riduzione del 3,11 per cento che riguarderà il suo ateneo. "Da un lato le università hanno ricevuto importanti risorse per innovazione e infrastrutture, grazie ai fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), ma la mancanza di flessibilità e di capacità di spesa concreta di questi fondi ha creato un’ulteriore difficoltà" prosegue il rettore.

"Questo taglio – aggiunge – rischia di compromettere non solo i piani di crescita degli atenei, ma anche la stabilità stessa delle nostre istituzioni, anche se non è il caso di Unicam, rendendo difficoltosa la copertura dei costi del personale e mettendo sotto pressione i nostri bilanci. Ritengo che tale situazione richieda una riflessione urgente e un confronto costruttivo con le istituzioni nazionali – conclude – per tutelare il futuro delle nostra università e garantire il diritto allo studio e alla ricerca di qualità per tutti".

Unicam anche quest’anno è risultata prima tra tutti gli atenei italiani, compresi i politecnici, nelle classifiche Censis con il punteggio di 98,8. Per il quarto anno consecutivo. E ha mantenuto, per il ventunesimo anno consecutivo, anche il primo posto tra gli atenei fino a 10.000 iscritti. Il prossimo 3 dicembre, sempre all’auditorium Benedetto XIII, si svolgerà l’inaugurazione del 689esimo anno accademico. La settimana scorsa l’università ha accolto con grande entusiasmo le matricole che stanno per iniziare il loro percorso universitario in Unicam. Le "giornate di ambientamento", promosse dal servizio Tutorato di Unicam, sono volte a facilitare l’inserimento dei nuovi studenti.