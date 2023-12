Più risorse per l’università. C’è l’ok della Regione

Un milione di euro di risorse aggiuntive per l’Università di Camerino. È quanto approvato dalla Giunta regionale delle Marche, su proposta dell’assessore Stefano Aguzzi (nella foto). Lo stanziamento arriva a seguito di una nota fatta pervenire al presidente Francesco Acquaroli dall’Università di Camerino nella quale venivano richieste risorse aggiuntive per l’intervento di cui alla Convenzione reg. int. 2018/774.

Tale richiesta è correlata in parte per variazioni regolarmente approvate dal rettore e in parte per l’aumento dei prezzi, riconosciuto secondo le norme vigenti. Le risorse aggiuntive destinate all’intervento dell’Università di Camerino sono pari a un importo di 350mila euro per efficientamento energetico e 650mila euro per adeguamento sismico. Come da Tabella POR FESR 2014 – 2020 - Asse 8 – Interventi 25.1.1 e 28.1.1 - relativa alle Università marchigiane, complessivamente all’Università di Camerino sono state assegnate risorse per 11 milioni e 600mila euro per l’intervento"Edificio sede dell’ex Dipartimento di Scienze Chimiche e annesso". "Un altro segnale importante e soprattutto concreto di vicinanza alle nostre università, in particolare a quella di Camerino che ha subito pesantemente le conseguenze del sisma del 2016", fanno sapere dalla Regione.