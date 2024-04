Più riti civili che religiosi: costi e location

Sono sempre di più le coppie che decidono di pronunciare quel fatidico "sì" davanti ad un ufficiale di stato civile.

Nel 2023 le coppie che si sono unite con rito civile sono state 36 a fronte delle 18 che, invece, hanno scelto il rito religioso.

Sposarsi costa e anche la location che si scegli influisce sul budget dell’evento. Per il 2024 l’Amministrazione comunale ha deciso di non ritoccare le tariffe per l’uso delle sale comunali così come pure se si sceglie la residenza di pregio "Villa Koch" per una cerimonia da non dimenticare. Proprio in questi giorni, infatti, è stato rinnovato l’accordo con la società "Villa Koch Eventi Srls" che gestisce l’antica Villa in stile liberty-neoclassico della metà del ‘700 per costituire un ufficio distaccato dello stato civile per un matrimonio da favola.

Sposarsi qui per i recanatesi costa 200 euro, se la cerimonia è programmata in orario d’ufficio e 250 per giorni e orari diversi. Se uno dei due sposi non è recanatese le tariffe lievitano a 300 e 350 euro. Costa molto di più, anche per gli stessi recanatesi, se il desiderio degli sposi è quello di celebrare la loro unione all’Aula Magna o all’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia: qui le tariffe vanno da 250 a 500 secondo l’orario scelto e lievitano sino a 800 euro se la residenza di entrambi gli sposi non è a Recanati.

ant. t.