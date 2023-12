Più sicurezza nelle zone montane. Nuova ambulanza all’avanguardia

Rinnovato l’accordo di collaborazione tra il Comune di Penna San Giovanni e la sezione locale della Croce Rossa di Sarnano, per garantire sicurezza e assistenza durante tutte le manifestazioni ludico-ricreative, sociali e sportive. "È fondamentale per i territori dell’entroterra, distanti tanti chilometri dai presidi ospedalieri – evidenzia il sindaco pennese Stefano Burocchi –; in caso di emergenza è essenziale avere mezzi e persone qualificate che possano prestare le cure necessarie". "Da decenni – spiega il presidente del comitato Cri di Sarnano Adriano Conti - portiamo avanti una stretta collaborazione con i Comuni di Penna San Giovanni, Gualdo, Monte San Martino, Sant’Angelo in Pontano, San Ginesio e Sarnano, dove abbiamo la sede operativa, e proprio questa collaborazione ci consente di avere 5 dipendenti nel nostro organico in pianta stabile, personale costantemente formato e altamente qualificato che garantisce un controllo del territorio attento e puntuale sotto il profilo sanitario". Ora, grazie alla generosità dei Comuni di Penna, Gualdo, Sarnano, unione montana Monti Azzurri e Banca Macerata, il personale può contare su una nuovissima ambulanza, autorizzata dal servizio sanitario. Munita di ogni attrezzatura all’avanguardia, è tra le più moderne in Italia (modello Als Advanced Life Support).