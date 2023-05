Plessi di Corneto e alle Vergini: stessa ditta

Chiusi i bandi di gara, sono stati affidati alla ditta Ant2 Srl di Pollenza sia i lavori per la costruzione del nuovo polo d’infanzia a Corneto che di quello alle Vergini. Si tratta di due progetti "gemelli" finanziati dall’Unione Europea per circa 3 milioni ciascuno, nell’ambito del Pnrr risorse del "Fondo per l’avvio di opere indifferibili". Per la scuola di Corneto sono state presentate tre offerte, cinque per quella delle Vergini, ma in entrambi i casi la proposta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo, è stata della ditta di Pollenza. Le progettazioni esecutive sono state realizzate dall’architetto Michele Schiavoni per il polo delle Vergini e dall’ingegnere Michele Angeletti per quello

di Corneto e ora spetterà alla ditta aggiudicataria realizzare le opere. I due nuovi poli scolastici saranno altamente tecnologici e dotati delle migliori attrezzature per il risparmio energetico in relazione sia ai consumi elettrici che a quelli idrici; saranno in grado di autoprodurre l’energia necessaria per il fabbisogno quotidiano grazie ai pannelli fotovoltaici e sono previsti dei bacini di raccolta delle acque che saranno poi riutilizzate per l’irrigazione. I locali saranno dotati di sistema di ventilazione meccanica controllata e i due poli saranno all’avanguardia sia a livello illuminotecnico che per quanto riguarda il consumo del suolo in quanto a impatto zero dato che sono ubicati in aree già destinate urbanisticamente all’edilizia scolastica. I due plessi avranno tre sezioni ciascuno per l’asilo nido (21 bambini) e tre per la scuola dell’infanzia (90 bambini).