Pneumatici abbandonati vicino alle sponde del fiume Potenza

Rinvenuta a San Severino una discarica abusiva. Durante un servizio di controllo del territorio, le guardie venatorie volontarie della sezione provinciale Federcaccia di Macerata hanno individuato, in località Rocchetta, nelle vicinanze del fiume Potenza, un abbandono di pneumatici per camion. Subito è stata contattata la Polizia provinciale che coordina i servizi delle guardie venatorie volontarie, che è prontamente intervenuta per gli adempimenti di competenza "e per risalire agli autori di questi incivili e deprecabili comportamenti che tra l’altro creano grossi pericoli di inquinamento sul territorio". I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale ed eventuali segnalazioni potranno essere effettuate contattando telefonicamente, tutti i giorni, il coordinamento provinciale delle guardie venatorie volontarie Federcaccia o la centrale operativa della Polizia provinciale di Macerata.

g. g.