"Pochissime iniziative per il Capodanno": un cittadino protesta

"Triste il Capodanno senza un’iniziativa, mi auguro che per il prossimo anno il Comune organizzi qualcosa". È quanto dice Giorgio Morresi, un cittadino civitanovese dispiaciuto perché in occasione della notte di San Silvestro, in piazza XX settembre non si è tenuto nemmeno un evento per intrattenere il pubblico e salutare tutti insieme il 2023. Effettivamente, in molti centri della nostra regione come Macerata, Fermo, Ancona, Pesaro, Ascoli e San Benedetto del Tronto ci sono stati concerti e spettacoli per festeggiare l’ingresso nel nuovo anno, mentre nella nostra città l’offerta era limitata ai soli locali privati.

"A Civitanova nulla è stato organizzato – ricorda Morresi – e questo non mi è piaciuto. Tuttavia, se l’Amministrazione vuole evitare le critiche della popolazione, è bene che per il prossimo anno si faccia qualcosa, magari un concerto che possa richiamare molta gente. A mio avviso, dovrebbe trattarsi di un evento ben pensato e magari comunicato con largo anticipo".