"Poesia e Musica" al Rossini, serata con Giancarlo Giannini

Dopo le emozioni con Dardust e con i Momix, il pubblico del Rossini si prepara alla serata con Giancarlo Giannini, evento clou del trittico di spettacoli che ha inaugurato la riapertura del teatro di Civitanova, al termine dei lavori di riqualificazione durante i quali è rimasto chiuso al pubblico. Sabato l’attore sarà protagonista del Gran Galà conclusivo e porterà in scena ‘Poesia e Musica’, spettacolo esclusivo che lo vedrà interpretare Leopardi, Salinas, Shakespeare, Neruda, Ungaretti, Merini, Cecco Angiolieri, Petrarca, Dante. La voce di Giannini, attore tra i più famosi del cinema italiano, doppiatore, regista e stella di Hollywood sulla Walk of Fame di Los Angeles, sarà intervallata da brani musicali eseguiti da tre artisti d’eccezione come Stefano Maffizzoni, Marco Zurzulo e Andrea Candeli, che accompagneranno lo spettatore in un viaggio fra poesie e melodie immortali. A fine spettacolo brindisi corale con tutta la platea. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Eclissi Eventi. Biglietteria aperta oggi (dalle 17.30 alle 21.30 al Rossini), domani (17.30-19.30 Rossini e teatro Annibal Caro), sabato (dalle 10 alle 12 e dalle 18.30 alle 21.30 al Rossini). I biglietti sono disponibili anche online su vivaticket.com e ciaotickets.com. Informazioni allo 0733.812936, biglietteria@teatridicivitanova.com. L’evento ‘Bentornato Teatro Rossini’ è promosso dall’Azienda dei Teatri con il Comune di Civitanova e la collaborazione di Amat, Best Eventi ed Eclissi Eventi.