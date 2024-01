Poesia tra guerra e pace: lettura e saper scrivere

La Scuola di cultura e scrittura poetica Sibilla Aleramo, diretta da Umberto Piersanti e promossa dall’ Amministrazione comunale di Civitanova, celebra il suo decimo anno di corso. Gli incontri si svolgono alla biblioteca Zavatti con frequenza mensile, da gennaio a maggio, e con collegamenti online da ogni parte d’Italia. Elemento chiave del programma è la conoscenza della poesia e in particolare della poesia italiana contemporanea, ma anche l’acquisizione di una maggiore capacità di scrittura attraverso la lettura e l’approfondimento. Dieci anni di Scuola poetica nel corso dei quali Piersanti ha portato in città importanti poeti e critici quali Milo De Angelis, Vivian Lamarque, Antonella Anedda, Gian Mario Villalta ,Giancarlo Pontiggia, Maria Grazia Calandrone, Davide Rondoni, Franco Buffoni, Francesco Scarabicchi, Roberto Carnero, Massimo Raffaeli, Roberto Galaverni e Filippo La Porta con cui si sono confrontati gli allievi in un’ esaltante esperienza. Alcuni degli iscritti, inoltre, sono giunti a pubblicare i loro primi libri di poesia, ottenendo attenzione e giudizi positivi della critica. Il tema portante del corso 2024 sarà "La poesia tra la guerra e la pace", la presentazione avrà luogo domenica alle ore 18 nella sala Cecchetti della biblioteca Zavatti. Anche quest’anno ci saranno ospiti importanti. L’appuntamento di febbraio, sabato 17, sarà dedicato al centenario della nascita di Paolo Volponi, un grande marchigiano, che Umberto Piersanti ricorderà con Salvatore Ritrovato, docente di Letteratura all’Università di Urbino. L’ ospite di marzo, invece, sarà la poetessa Laura Corraducci, che darà voce alla poesia delle donne nelle Marche. Ad aprile interverrà il critico letterario Massimo Raffaeli, autore di saggi e firma del Venerdi di Repubblica e di Alias. Ogni incontro sarà in presenza e online per gli iscritti che già seguono i corsi da città di altre regioni.