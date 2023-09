Polisportivo in difficoltà a Civitanova, Comune cerca fondi per migliorare il campo di Fontespina

Nato come piazza è diventato nel tempo un campo sportivo lo spazio incastonato tra via Saragat e via Pisani, nel cuore del quartiere Fontespina. Un voto della giunta ora modifica ufficialmente la destinazione urbanistica nel piano regolatore del terreno. Una variante è stata adottata dall’amministrazione comunale e prevede di allargare di circa un metro il campo, provvedimento che consentirà di raggiungere le dimensioni regolari anche per lo svolgimento di partite di categorie superiori rispetto a quelle che il rettangolo di gioco può oggi ospitare. Una striscia di 135 metri quadrati verrà inoltre sottratta ai parcheggi per essere annessa al campo e verrà acquisita dal Comune attraverso un accordo bonario col proprietario dell’area. Il campo sportivo di Fontespina è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune con la previsione del rifacimento del manto con erba sintetica, la realizzazione della recinzione, l’adeguamento dell’impianto d’illuminazione e ulteriori opere complementari. Lavori che interesseranno una superficie complessiva di 6.115 metri quadrati. Nel piano delle opere pubbliche, per via Saragat nel 2023 è stata inserita la somma di 880.000 euro da reperire tramite mutuo per finanziare l’intervento. Oltre a quest’opera, nel capitolo dello sport sono previsti 276.000 euro per il completamento dello spogliatoio del campo di calcio di Civitanova Alta, sempre da reperire con mutuo quest’anno, e per il 2024 altri 600.000 euro da mutuare per coprire i costi di realizzazione di un altro campo in erba sintetica a Santa Maria Apparente. Una cifra che complessivamente sfiora 1.800.000 euro, spalmata tra diversi quartieri, e che stride con gli zero euro destinati al Polisportivo nulla osta triennale delle opere pubbliche, corretta solo in corsa con lo stanziamento di somme per il rifacimento dei bagni pubblici.