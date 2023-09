"Polisportivo, priorità sistemare gli spogliatoi"

di Lorena Cellini

"La sistemazione degli spogliatoi del Polisportivo e di quelli di Civitanova Alta le priorità. Tutto il resto può attendere". Giorgio Pollastrelli, consigliere comunale della Lega, torna a chiedere un intervento urgente sulle due strutture all’indomani della presentazione della Civitanovese, durante la quale sono risuonate critiche nei confronti del Comune, con l’amministrazione definita "latitante" e il Polisportivo bollato come "indegno e in condizioni indecorose". Maurizio Bernardi, della B Chem, sponsor della società rossoblù, non l’ha toccata piano davanti ai tifosi e alla squadra che domenica in Coppa Italia affronta la Maceratese allo stadio. Un impianto che mostra tutti i segni del tempo, sul quale non vengono fatti investimenti importanti da troppi anni. Salvo rinvii lunedì, dopo la partita, partirà la sistemazione di bagni e portoni da parte del Comune (costo 100.000 euro) e domenica allo stadio, nel derby contro i biancorossi, ci saranno i bagni chimici. Nessun maquillage per gli spogliatoi che accoglieranno le squadre e che sono messi malissimo: muffa le pareti, ruggine nelle docce, finestre rotte, pavimentazione rovinata, sanitari in condizioni da terzo mondo. Uno stato strutturale che è stato oggetto di confronto (e scontro) in consiglio comunale quando la Lega ha chiesto di votare un emendamento al bilancio per finanziare la sistemazione del Polisportivo e, in particolare, degli spogliatoi. Proposta bocciata dallo stesso centro destra, con scia polemica, ma proprio durante la presentazione della Civitanovese il problema è riemerso, nelle parole di un imprenditore, pronunciate davanti al vicesindaco Claudio Morresi, all’assessore Giuseppe Cognigni, ai consiglieri comunali Pollastrelli e Lavinia Bianchi (SiAmo Civitanova ). Pollastrelli sull’argomento torna a dire la sua e a sostenere le ragioni esposte in aula consiliare. "Credo – dice – che non serva fare troppi campi da calcio per tenere in piedi società che non hanno più iscritti, ma serva semmai migliorare. Ammodernare e tenere in ordine quelli esistenti sarebbe già il minimo che si chiede all’amministrazione pubblica. Non dimentichiamoci che a Civitanova Alta mancano proprio gli spogliatoi, che sono sul piano de lavori pubblici da tre anni ma non si accende il muto, e che i ragazzini si cambiano dove capita. Le urgenze sono di sicuro gli spogliatoi di Civitanova Alta e del Polisportivo. Tutto il resto può attendere".