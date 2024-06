Polizia locale in festa. Dai clandestini nel tir all’emergenza alluvione, premiati gli agenti

Ieri mattina in occasione della giornata conclusiva dedicata al progetto #Lifeaddicted dedicato alla prevenzione e informazione come strumenti fondamentali per contrastare l’incidendalità stradale connessa all’uso di alcol e droghe, sono stati consegnati nella sala consiliare gli encomi agli agenti della polizia locale di Macerata. Una parte era stata già consegnata lo scorso 23 maggio a Fermo, in occasione della Giornata regionale della polizia locale. Prima della cerimonia il vescovo Nazzareno Marconi ha benedetto in piazza della Libertà i nuovi mezzi acquistati dalla polizia locale e ha ringraziato per il servizio svolto dalle forze dell’ordine. Gli attestati regionali sono stati consegnati all’agente Paolo Borroni per la sua attività relativa a un furto sventato e gli agenti Riccardo Martiri e Riccardo Maroni per l’individuazione, durante un’attività di controllo nella zona Polo Bertelli, di due clandestini nascosti sotto le coperte all’interno di un mezzo pesante.

Premiati, per gli interventi durante l’alluvione di Villa Potenza e di Sforzacosta a tutela della pubblica incolumità, il comandante Danilo Doria, il vicecomandante Fabrizio Calamita che andrà in quiescenza fra un mese, gli assistenti Emanuele Di Donato e Attilio Bonito, l’ispettore capo Giuseppe Battista, gli agenti Samuele Pantanetti, Paolo Borroni, Daniele Latini e Riccardo Martiri e l’ispettore Rachele Arcangeli Acquaticci. Sono stati insigniti, inoltre, per l’assistenza alla popolazione a seguito del crollo di un tetto, i sostituti commissari Mariapia Marrochella e Walter Vallesi, l’ispettore Riccardo Smorlesi e l’assistente Attilio Bonito, mentre per l’identificazione e la denuncia dell’autore di una truffa, il sostituto commissario Nicola Feliciani, gli agenti Samuele Pantanetti e Paolo Borroni e l’assistente Attilio Bonito. Hanno ricevuto gli encomi per l’attività svolta all’interno del progetto Scuole Sicure relativa all’individuazione e alla denuncia per spaccio a una minore in area scolastica, il sostituto commissario Nicola Feliciani, l’ispettore capo Giuseppe Battista e l’ispettore Riccardo Smorlesi. Encomio per il ritrovamento di una minorenne scomparsa è stato conferito all’ispettore Fabrizio Cartuccia e al vice ispettore Enrico Burbuglini. Infine, sono stati insigniti per aver soccorso in casa un’anziana che vive da sola gli agenti Samuele Pantanetti e Samanta Tirocchi. A fine consegna degli encomi regionali, Michele D’Angelo, dell’Associazione nazionale dentisti italiani di Macerata, ha donato alla polizia locale un defibrillatore automatico esterno che verrà posizionato nella nuova Alfa Romeo Giulia.