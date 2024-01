Pollenza a mani vuote. Donzelli fa la differenza

pollenza

0

passatempese

1

MONTEMILONE : Giorgi, Tramannoni, Porfiri, Mengoni, Saverio Properzi, Eleonori, Camilloni (24’ st Pantanetti), Gianfelici (38’ st Persichini), Falkestein, Forconi (12’ st Balloni). All. Andrea Mazzaferro

PASSATEMPESE: Cola, Mercanti, Esposito, Maraschio, Montesi, Stortoni, Catena, Ferri, Donzelli, Mihailov (42’ st Capomagi), Arifi. All. Gianluca Mezzanotte

Arbitro: Mancini di Ancona.

Rete: 22’ pt Donzelli.

Inizio d’anno molto amaro per il Montemilone Pollenza che rimane a mani vuote dopo avere disputato una buona gara, ma ciò che più preoccupa è che la squadra è all’ultimo posto del girone C. La differenza è fatta da Donzelli che dopo avere rubato palla a centrocampo riesce a segnare il gol che deciderà la partita. La formazione di casa tenta la via del gol ma non c’è modo da superare l’attento Cola che fa sempre buona guardia. Il Montemilone Pollenza è mancato sotto rete e non è un caso che il suo attacco sia il peggiore del girone avendo segnato solamente 10 gol.