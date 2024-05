Pollenza, camp di calcio con il Parma

Aperte le iscrizioni al "Parma Academy Summer Camp", organizzato dall’asd Montemilone Pollenza con il Parma Calcio e patrocinato dal Comune di Pollenza, in programma dal 24 al 28 giugno allo stadio Aurelio Galasse di Pollenza. Una settimana riservata ai nati e alle nate negli anni dal 2010 al 2016 con allenamenti diretti dai tecnici del Parma Calcio, supportati dallo staff tecnico del Montemilone Pollenza, in cui ragazzi e ragazze, oltre all’apprendimento sportivo qualificato – il Parma Calcio 1913 da questa stagione milita nel campionato di serie A – avranno l’opportunità di passare giornate in allegria e divertimento. Il pranzo sarà a "Villa Giustozzi – Ristorante Parco Hotel". Ulteriore servizio reso alle famiglie sta nella possibilità di accompagnare i ragazzi al campo sportivo sin dalle 7.45: qui saranno accolti e ospitati dalla collaboratrice societaria Giada Bacaloni.

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 giugno. Per info 3382877202, 0733.549577 o info@asdmontemilone.it.