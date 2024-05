Pomeriggio dedicato alle storie di inclusione con Francesca Salis

"Raccontare per includere, storie che cambiano la storia", è il titolo del libro che verrà presentato oggi alle 18 nella sala riunioni dell’hotel "Grassetti". L’evento, organizzato dal coordinamento di Forza Italia Corridonia, vedrà al tavolo dei relatori l’autrice Francesca Salis, nonché ricercatrice di pedagogia e didattica speciale per Unimc e delegata per la disabilità al dipartimento di scienze per la formazione, la quale sarà affiancata da Margherita Campanelli (nella foto), ragazza con la sindrome di Down che ha conseguito una laurea magistrale in scienze pedagogiche all’Università di Macerata e da Alessandra Di Emidio, responsabile regionale del dipartimento politiche sociali Forza Italia Marche. L’appuntamento è intitolato "Margherita, la Sindrome di Down e la rivoluzione di una ordinaria inclusione" e verrà introdotto dai saluti dal segretario regionale di Forza Italia, Francesco Battistoni insieme col vicepresidente del Consiglio Regionale Gianluca Pasqui. Presenti anche il segretario locale Manciola e della responsabile pari opportunità di Forza Italia Macerata, Eva Pucci.