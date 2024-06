Porta Campamante danneggiata da un mezzo pesante

Sarebbe stato un grosso mezzo pesante, legato probabilmente ai lavori per la ricostruzione nel centro storico, la ragione del danneggiamento della quattrocentesca Porta Campamante, chiusa al traffico veicolare e pedonale. Infatti, come spiegato in una nota dei tecnici comunali, "la pericolosità strutturale dell’arco della porta ha reso necessario inibire il transito sotto il predetto varco, al fine di tutela la pubblica incolumità e con ordinanza sindacale del 29 maggio sono state adottate le modifiche della viabilità, fino alla messa in sicurezza della stessa porta". Immediate le proteste di alcuni residenti del quartiere, che da anni chiedono maggiore attenzione per l’antico accesso, oggetto anche di un piccolo restauro nel 2021 da parte del Lions Club Matelica e più volte leggermente danneggiato nell’arcata, tanto da aver anche effettuato una raccolta firme per impedire il passaggio dei mezzi pesanti. Ad ogni modo,operai e tecnici incaricati, hanno iniziato a mettere in sicurezza l’area, mentre per le auto nel rione Campamante vigerà il senso unico alternato nel tratto di via Oberdan dal numero civico 48 fino all’intersezione con via San Francesco, divieto di sosta e fermata con rimozione su ambo i lati.

Matteo Parrini