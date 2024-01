Porta Galiziano, il taglio del nastro tra le polemiche

Ci sarà domenica mattina la cerimonia di inaugurazione per la fine dei lavori di restyling che hanno riguardato Porta Galiziano, appena fuori dalle mura di Potenza Picena. Però sono già scoppiate le polemiche dell’opposizione, che non si dice per nulla soddisfatta dell’intervento eseguito sullo storico manufatto.

Proprio nei giorni scorsi, il Comune aveva dato notizia sui social network che "a seguito della chiusura del relativo cantiere, informiamo la cittadinanza che domenica, alle 11, si terrà l’inaugurazione della nuova Porta Galiziano". Ma subito il Pd locale ha avuto da ridire.

Tant’è che sulla sua pagina Facebook, il partito ha postato una foto, dove si vede lo stato di Porta Galiziano prima dei lavori, e poi la situazione attuale, a conclusione dell’intervento.

Il tutto è stato accompagnato dal commento ironico: "La differenza? 120mila euro!".

Mentre il consigliere

comunale dei Dem, Simona Galiè, ha aggiunto altre critiche: "Porta Galiziano non è nuova, perché l’intervento realizzato non la riguarda affatto. I lavori hanno interessato l’area circostante. I risultati sono sotto gli occhi di tutti... basta guardare in basso, anche per non inciampare nella scritta che ci ricorda il nome della città". Dunque, l’appuntamento è fissato per domenica mattina.

g. g.