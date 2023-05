Porto Potenza, paziente diversamente abile scompare: ritrovato poi da un poliziotto

Porto Potenza Picena, 23 maggio 2023 - Momenti di apprensione stamattina, quando un paziente dell'Istituto di riabilitazione Santo Stefano – diversamente abile e fragile anche sotto il profilo psichico – si era allontanato dalla struttura sanitaria, senza dire nulla a nessuno.

Così, intorno alle 8, è stato lanciato l'allarme e sono partite le operazioni per cercare di ritrovare la persona scomparsa. Perciò, sono stati allertati i carabinieri della caserma di Porto Potenza, il comando della polizia municipale e i volontari del comitato locale di Croce Rossa, che hanno cominciato a passare al setaccio la città.

Ma non solo: siccome l'uomo è residente a Civitanova, al dispositivo di ricerca si sono uniti pure i militari dell'Arma della Compagnia di Civitanova e la polizia municipale civitanovese, proprio perché avevano il sospetto che il paziente si fosse incamminato verso il suo paese di origine. Le ricerche sono andate avanti per circa un'ora, finché l'uomo è stato finalmente notato al confine tra Porto Potenza e Civitanova. A ritrovarlo è stato l'agente Fabio Tombari della polizia municipale di Potenza Picena. E proprio il Comune ha voluto complimentarsi con lui, tramite un post Facebook: "Un plauso a Tombari e a tutti i soggetti coinvolti nelle ricerche per il loro repentino ed efficace intervento".