Post sisma, un milione per la nuova palestra di scuola e comunità

È stato approvato con decreto dell’Ufficio speciale ricostruzione il progetto esecutivo della nuova palestra comunale di Camporotondo di Fiastrone, per un importo di 1,2 milioni. "Andrà a sostituire quella esistente, distaccata dal centro abitato e inagibile dopo il terremoto – fa il punto l’Ufficio speciale – e verrà realizzata nella zona di via Campo Fiera, in un’area vicino alla scuola elementare che sarà oggetto di riqualificazione, col duplice obiettivo di garantire la sicurezza degli studenti e razionalizzare l’utilizzo degli spazi. Il progetto ha in programma la demolizione e ricostruzione del magazzino presente, anch’esso inagibile in quanto parzialmente crollato e non recuperabile. L’intervento prevede, quindi, un nuovo fabbricato che verrà appunto adibito a palestra sia per uso scolastico che per la collettività. La struttura polivalente con dimensioni di circa 18x25 metri e sarà costituita da un’area gioco e da una zona spogliatoiservizi igienici per chi la frequenterà. Tra le opere pianificate, anche il recupero dell’area verde e degli spazi adiacenti, in particolare delle aree poste tra gli spogliatoi e la scuola, con la creazione di percorsi pavimentati, alternati a spazi verdi".