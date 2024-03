Premio Inclusione oggi al Lauro Rossi

Macerata è pronta a ospitare i protagonisti della settima edizione del Premio Inclusione 3.0 promosso a livello nazionale dell’Università. L’appuntamento è per oggi alle 14.30 al teatro Lauro Rossi. Sarà possibile seguire la diretta online sul canale dell’ateneo youtube.com/@unimcwebtv. Conduce Giusi Minnozzi. La manifestazione corona un’intensa Settimana dell’Inclusione, ricca di confronti, dibattiti, laboratori dove l’accademia ha incontrato la società civile per riflettere sull’inclusione delle persone con disabilità. La partecipazione è sempre crescente: per questa edizione sono arrivate 73 domande. Il comitato scientifico ha selezionato i 22 premiati, di cui 4 premi speciali, ai quali si aggiungerà un premio del pubblico. Oggi saranno svelati i vincitori e le storie dietro ognuna delle targhe.